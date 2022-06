GIEAG verzeichnet 2021 Rekordjahr

Die GIEAG Immobilien AG schließt das Geschäftsjahr 2021 mit dem höchsten Konzernumsatz und -überschuss in der Unternehmensgeschichte ab. Der Konzernumsatz erzielte den Spitzenwert von 138,8 Millionen Euro; der Konzernüberschuss verzeichnete mit 29,8 Millionen Euro (2021: 15,9 Millionen Euro) ebenfalls einen neuen Höchststand.

.

„Bei Projektentwicklungen, bei Vermietungsaktivitäten sowie bei An- und Verkäufen war die GIEAG im vergangenen Jahr sehr erfolgreich“, erklärt Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG Immobilien AG. Direkt zu Jahresbeginn konnten in der Stuttgarter Büroimmobilie „Mayoffice“ 1.500 m² vermietet werden. Im „Mayoffice“, das im vergangenen Jahr an Kingstone Investment Management veräußert wurde [wir berichteten], sind damit mehr als 80 Prozent der Bürofläche langfristig vermietet. Im nahe gelegenen „Gerlingen Work“ wurden 1.200 m² an ein renommiertes Unternehmen aus dem Fitnessbereich vermietet. Das „Mayoffice“ wurde zudem mit dem LEED-Gold-Zertifikat ausgezeichnet.



„Die GIEAG legt ihren Schwerpunkt auf die Realisation von modernen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Immobilien und Quartiersentwicklungen“, so Pferschy. So konnte in Oberhaching bei München ein neues Projekt gesichert werden [wir berichteten]. Dort soll ein Green Building mit mehr als 15.000 m² Bruttogeschossfläche erstellt werden. „Das Ziel ist hier die maximale Schonung natürlicher Ressourcen. Dies erfolgt nicht nur durch eine möglichst CO2-reduzierte Herstellung des Gebäudes, sondern auch im Betrieb durch den Einsatz von Photovoltaik und Geothermie“, erläutert Pferschy.



Neben weiteren Vermietungserfolgen ist der Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Ottobrunn für einen neuen Bebauungsplan für das Projekt am Finsinger Feld ein wichtiger Meilenstein für GIEAG. Im Zuge des Projekts entwickelt GIEAG einen Büro- und Technologiecampus am Standort Ottobrunn. Das fortschrittliche und nachhaltige Gewerbequartier soll bis zu 190.000 m² Fläche umfassen [wir berichteten].



Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von einem Euro pro Aktie beschlossen. Insgesamt werden somit 4.185.350 Euro ausgeschüttet.



In der ordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch wurde Prof. Christoph Ehrhardt als neuer Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Er übernimmt die Position von Dr. Oscar Kienzle, der wie geplant am 10.02.2022 nach zehn Jahren altersbedingt ausgeschieden ist [wir berichteten].