GIEAG vermietet „Erfurt II“ im Erfurter Logistikzentrums ILZ vollständig

Die GIEAG Immobilien AG hat bereits deutlich vor der geplanten Fertigstellung ihre ca. 23.500 m² große Logistikimmobilie „Erfurt II“ vollständig und langfristig an einen namhaften Onlineversandhändler vermietet. Die Baumaßnahmen verlaufen derweil planmäßig und werden im August 2019 abgeschlossen.

Die Logistikimmobilie befindet sich auf dem Areal des Internationalen Logistikzentrums (ILZ) in Erfurt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem in 2010 von GIEAG erbauten, rund 67.000 m² großen Logistikobjekt, das langfristig an den Logistikdienstleister für die Elektronikindustrie LGI vermietet ist.



Das Gewerbegebiet ILZ liegt im Norden des Erfurter Stadtgebietes und verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur mit unmittelbarer Anbindung an die Autobahn A71. Die beiden wichtigsten Flughäfen für Frachtumschlag, Frankfurt am Main und Leipzig/Halle, sind jeweils in weniger als drei Stunden per LKW zu erreichen.



„Dass wir bereits unsere zweite große Logistikimmobilie in Erfurt an einen renommierten Logistikkonzern langfristig vermieten konnten – und dies schon deutlich vor der Baufertigstellung, spricht für die Qualität der Immobilie und unsere gute Standortwahl. Der Vermietungserfolg untermauert einmal mehr unsere Expertise in der Planung und Erstellung von modernen, bedarfsgerechten Immobilien und zeigt unser hervorragendes Netzwerk“, kommentiert Thomas Männel, Vorstand der GIEAG Immobilien AG.