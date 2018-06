GIEAG verkauft vollvermieteten Bürokomplex in Stuttgart

Die GIEAG Immobilien AG hat einen vollvermieteten Bürokomplex in Stuttgart an einen institutionellen Investor aus dem süddeutschen Raum veräußert. Der Bestandshalter hatte das Objekt mit einer gesamten Mietfläche von rund 5.000 m² und einer Tiefgarage mit 101 Stellplätzen in der Stuttgarter Neckartalstraße 131 erst zum Jahreswechsel 2017/2018 leerstehend übernommen sowie anschließend umfassend saniert.

.

Erst unlängst konnte mit dem Land Baden-Württemberg ein langfristiger Mietvertrag über die gesamte Mietfläche abgeschlossen werden [wir berichteten], der sich laut GIEAG-Vorstand Thomas Männel positiv auf die Transaktion ausgewirkt hat. Nach planmäßigem Abschluss der Revitalisierungsmaßnahmen wurde das Gebäude zum 1. Juni 2018 an den Exklusivmieter übergeben. Die PIC Real Estate GmbH beriet den Investor beim Ankauf und der Strukturierung.