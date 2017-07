Gieag nimmt Wertentwicklung in Lübeck mit

Die Gieag Immobilien AG hat ihre vollvermietete Logistikimmobilie in Lübeck an die Exeter Property Group veräußert. Der Projektentwickler hatte die Immobilie in 2012 errichtet und zunächst in den Bestand übernommen. Das positive Marktumfeld sowie die langfristige Vollvermietung waren nun zwei wesentliche Faktoren für den Verkauf. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Projektentwicklung in Lübeck nunmehr zum Erfolg führen und auch die Wertentwicklung am Markt mitnehmen konnten„, kommentiert Gieag-Vorstand Philipp Pferschy die Transaktion. Der Projektentwickler will den Mittelzufluss vor allem dafür nutzen, weitere Immobilienentwicklungen voranzutreiben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. GIEAG Gewerbe Immobilien Entwicklungs AG Gieag Lübeck Exeter Property Group

Das Objekt -Steinbrückerstraße 12 - das laut Gieag über eine gute Drittverwendungsfähigkeit verfügt - liegt im Gewerbegebiet Lübeck-Roggenhorst, mit einer sehr guten Verkehrsanbindung durch die Autobahnen A20 und A1. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 8.600 m², die vollständig an das Brandschutzunternehmen Minimax GmbH & Co. KG vermietet sind. Der Mietvertrag mit Minimax wurde unlängst bis Ende 2021 verlängert.