GIEAG veräußert Amazon-Logistikimmobilie in Erfurt

Die GIEAG Immobilien AG hat die seit ihrer Fertigstellung im Jahr 2019 an die Amazon Deutschland SI Transport GmbH langfristig vermietete Logistikimmobilie „Erfurt II – Last Mile Distribution Center“ an einen von der AEW Invest GmbH gemanagten deutschen Spezialfonds veräußert. Das Closing der Transaktion findet im März 2020 statt. „Mit dem Verkauf von ‚Erfurt II‘ schließen wir die Projektentwicklung in Erfurt erfolgreich ab“, kommentiert Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG.

