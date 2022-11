GIEAG verkauft in Heidenheim an Schwäbische Grundbesitz

Mit der notariellen Beurkundung hat der die GIEAG Immobilien AG den Verkauf ihres Bestandsobjektes in Heidenheim endgültig abgeschlossen. Käufer ist die Schwäbische Grundbesitz GmbH. Das Wohnobjekt beinhaltet 80 Wohnungen und ist bis auf zwei Wohneinheiten vollvermietet.

.

Die Wohnanlage mit neun Vollgeschossen umschließt einen großen begrünten Außenbereich und ist nach Süden hin erschlossen. Das Objekt wurde im Jahr 1964 mit einer Mietfläche von 5.814 m², verteilt auf 80 Wohneinheiten, erbaut. GIEAG hatte es in 2016 in den Bestand aufgenommen [wir berichteten]. Die über einen Aufzug erreichbaren Wohnungen weisen einen guten baulichen Zustand auf und überzeugen durch durchdachte Grundrisse und Balkone. Die Anlage bietet 27 Stellplätze auf einer Grundstücksgröße von 7.129 m².



Das Mehrfamilienhaus befindet sich in ruhiger und naturnaher Lage im Nordwesten Heidenheims mit optimaler Anbindung. Mit dem Bus ist das Stadtzentrum in wenigen Minuten zu erreichen. Zudem sind die zentralen Zubringerstraßen in nur wenigen Autominuten anfahrbar. Im Umfeld des Ensembles befinden sich zahlreiche Bildungs- und Freizeitangebote, insbesondere für Familien.



Begleitet wird die Vermarktung des Assets “South Duo” durch das Stuttgarter und Münchner Residential Investment-Team von BNP Paribas Real Estate GmbH. Die Transaktion ist als Asset Deal abgewickelt. Das zweite Bestandsobjekt in “South Duo” ist eine Wohnanlage in der Region Nürnberg, die ebenfalls zum Verkauf ansteht. Für die GIEAG Immobilien AG waren GSK Stockmann als rechtlicher Berater und Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerlich beratend tätig.