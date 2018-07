GIEAG verkauft Erfurter Logistikimmobilie für 53,9 Mio. Euro

Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat eine rund 67.000 m² große Logistikimmobilie in Erfurt an einen institutionellen Investor verkauft. Der Verkaufspreis beträgt 53,9 Mio. Euro und stellt laut Vorstand Philipp Pferschy einen äußerst „profitablen Verkauf“ dar. Durch die Veräußerung erwartet GIEAG auf Konzernebene einen Gewinnbeitrag im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Der Vertrag über den Verkauf wurde heute notariell beurkundet. Das Closing der Transaktion soll noch im Juli 2018 stattfinden.

.

Die nun verkaufte Logistikimmobilie wurde von GIEAG im Jahr 2010 erstellt und befindet sich auf dem Areal des Internationalen Logistikzentrums (ILZ) in Erfurt. Der Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur mit unmittelbarer Anbindung an die Autobahn A71. Die gesamte Nutzfläche des Objekts von knapp 67.000 Quadratmetern gliedert sich in über 60.200 m² Logistikflächen sowie weitere Mezzanine- und Büroflächen und Stellplätze. Für eine Fläche von insgesamt 55.000 m² hatte GIEAG zum Jahresbeginn 2018 einen langfristigen Mietvertrag mit dem Logistikkonzen LGI Logistics Group International GmbH (LGI) abgeschlossen [GIEAG schließt Mietvertrag über 55.000 m² mit Logistikkonzern LGI].