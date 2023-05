Die Schwestergesellschaften GIEAG Immobilien AG und die Atmira Zentrale Dienste GmbH zentralisieren diverse administrative Funktionen in der neu gegründeten P2G GmbH. Die Management-Unit verantwortet seit dem 1. Mai unter anderem die Abwicklung aller Tätigkeiten in den Bereichen Buchhaltung, Personal, Finanzierungsberatung sowie das Management des Fuhrparks und der IT.

[…]