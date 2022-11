Nach einer Planungszeit von zweieinhalb Jahren reicht die Gieag AG für das in 2020 erworbene Heinzelmann-Areal in Reutlingen das Baugesuch ein. Die Pläne für die Transformation der ehemaligen Textilfabrik in ein nachhaltiges Mischgebiet mit 87 Wohnungen, Gastronomie, Ateliers, Büros und Co-Working-Spaces stammt aus der Feder von White Arkitekter.

Fotos: White Arkitekter



[…]