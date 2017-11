Gieag plant Bestandsentwicklung in Stuttgart

Die Gieag Wohnen GmbH baut ihren Wohnungsbestand in Stuttgart aus und hat hierzu eine Wohnanlage mit 95 Apartments und einer Tiefgarage mit 92 Stellplätzen erworben. Die gesamte vermietbare Fläche beläuft sich auf knapp 4.100 m² Der entsprechende Kaufvertrag wurde bereits notariell beurkundet. Über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Gieag plant die Aufwertung der Immobilie. Durch den Leerstand in Höhe von rund 25 Prozent ergibt sich dabei deutliches Wertschöpfungspotenzial. Die Jahresnettokaltmiete des Objekts liegt laut des Investors derzeit mit rund 0,4 Mio. Euro deutlich unter Marktniveau.



Das in 1995 erbaute achtgeschossige Apartmenthaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum neuen Europaviertel im nördlichen Teil von Stuttgart und liegt direkt gegenüber vom Einkaufszentrum Milaneo sowie vom neuen Hochhaus „Cloud No. 7". Die Immobilie verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und an die Autobahnen A8 und A81. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist in wenigen Gehminuten zu erreichen.



Die neuerworbenen Wohnungen sind modern geschnitten und verfügen ganz überwiegend über Balkone bzw. Terrassen. Ein Großteil der Einheiten sind 1-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 27 bis 44 m². Darüber hinaus gehören fünf 2-Zimmer-Wohnungen mit 66 m² sowie eine 86 m² große 3-Zimmer-Wohnung zur Immobilie.