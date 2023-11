GIEAG Immobilien künftig mit Doppelspitze

Angesichts des derzeit anspruchsvollen Markt- und Finanzierungsumfeldes baut GIEAG seinen Vorstand aus: Die Wahl fiel auf Benjamin Johansson, Leiter der Projektentwicklung. Er wird künftig neben Philipp Pferschy den Vorstand bilden und weiterhin die Projektentwicklung und Projektrealisierung verantworten.

.

Benjamin Johansson ist seit dem 1. Juli 2022 als Leiter Projekte sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der GIEAG. Im April 2023 wurde er zum Prokuristen ernannt. Er blickt auf 16 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche zurück, die Schwerpunkte dabei bilden die Projektentwicklung sowie das Projektmanagement in den Assetklassen Wohn- und Büroentwicklung, Hotel, Light-Industrial-/Logistikentwicklungen sowie Quartiersentwicklungen.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Benjamin Johansson einen Kandidaten aus den eigenen Reihen zur Unterstützung im Vorstand betrauen können. Herr Johansson hat in dem vergangenen Jahr bereits wichtige Prozesse implementiert und bei der weiteren Professionalisierung unserer Unternehmung unterstützt“, sagt Prof. Christoph Ehrhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der GIEAG.