GIEAG baut am Karlsruher Kwartier Homes weiter

Es kann weiter gehen: GIEAG Immobilien setzt dank gesicherter Finanzierung die Realisierung des Wohnquartiers Kwartier Homes mit 218 Wohnungen in der Karlsruher Südstadt fort. Crestline Investors hat gemeinsam mit dem Investmentpartner Tite Street Capital die vollständige Finanzierung für das Wohnungsbauprojekt übernommen.

.

„Mit Crestline haben wir einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite. Die Finanzierung des Projekts ist langfristig gesichert – ein klares Signal für das Vertrauen in die Attraktivität von Kwartier Homes und in die Expertise der GIEAG Immobilien AG“, sagt Benjamin Johansson, Vorstand der GIEAG Immobilien AG.



Mit insgesamt 218 Wohnungen auf 16.500 m², großzügigen Außenanlagen sowie drei Untergeschossen, darunter zwei Tiefgaragenebenen, geht es damit endlich an der Ecke Elisabeth-Großwendt-Straße und Wielandstraße für eines der bedeutendsten Wohnbauprojekte in der Region weiter. Durch die schwierige Lage musste GIEAG das Bauvorhaben nach dem Aushub der Baugrube im April 2023 stoppen. Angesichts der riesigen Baugrube wuchs der Unmut in der Stadt. Mit der gelungenen Finanzierung wird Generalunternehmer Ed. Züblin AG jetzt die termingerechte Umsetzung des Quartiers verantworten. Alle Gebäude werden im Standard „KfW-Effizienzhaus 55“ errichtet und stehen für energieeffizientes, zukunftsorientiertes Bauen. Ziel ist die Entwicklung eines lebendigen, nachhaltigen Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner. Der Baubeginn soll zeitnah erfolgen, die Fertigstellung ist für Anfang 2028 geplant.



Der Investor wurde bei der Finanzierung rechtlich von GSK Stockmann beraten, Crestline und TiteStreet von Jones Day. Als weitere Berater fungierte Prime Capital für die GIEAG Immobilien AG.