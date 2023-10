Gicon verlegt Standort in Dresdner Gründerzeitvilla

Der Ingenieurkonzern Gicon mietet ab Februar 2024 die Gründerzeitvilla an der Tiergartenstraße 38 in Dresden und das dazugehörige Kutscherhaus an und verlegt seine Konzernverwaltung an diesen Standort. Für die Vermieter hat die Beate Protze Immobilien GmbH eine vorläufige Mietzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoptionen ausgehandelt.

Die Bürogebäude befinden sich auf einem parkähnlichen Grundstück im Dresdner Stadtteil Strehlen. Rund 1.046 m² der angemieteten Fläche bietet die imposante Villa, 153 m² entfallen auf das anliegende Kutscherhaus. Das großzügig geschnittene Grundstück liegt eingebettet zwischen historischen Villen, der Christuskirche und der Palucca-Schule. Direkt gegenüber erstreckt sich der „Große Garten“, eine barocke Parkanlage im Herzen Strehlens.