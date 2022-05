GIC und Greystar erwerben Student Roost von Brookfield

Big Deal in Great Britain: GIC und Greystar Real Estate Partners erwerben über ein Joint Venture Student Roost, den drittgrößten Anbieter von Studentenwohnheimen in Großbritannien. Verkäufer ist ein privater Immobilienfonds von Brookfield. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Der Deal bewertet Student Roost mit rund £3,3 Mrd. ($4,2 Mrd.), sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen.

.

Brookfield hatte das Rose-Portfolio - damals bestehend aus 13 Immobilien - für 520,50 Mio. Euro (£420m) in 2016 erworben [wir berichteten] und damit den Grundstein für die britische Studentenwohnheim-Plattform gelegt, die über die vergangenen Jahre sukzessive auf 50 Immobilien mit mehr als 23.000 Betten. Zusätzlich besteht eine gesicherte Entwicklungspipeline von etwa 3.000 weiteren Betten in den wichtigsten britischen Universitätsstädten. Student Roost ist damit hervorragend positioniert, um vom starken Nachfragewachstum auf dem britischen Markt für Hochschulunterkünfte zu profitieren.



„Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Studenten langfristig zunehmen wird. Dies wird die Nachfrage nach gut gelegenen, zweckmäßig gebauten Studentenunterkünften erhöhen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Greystar und Student Roost. Ziel ist es, Mehrwert zu schaffen, z. B. durch die Renovierung der bestehenden Gebäude, um so weiterhin attraktive Studentenunterkünfte in einem wettbewerbsintensiven Markt anbieten zu können.“, erläutert Tracy Stroh, Region Head of Europe, Real Estate, GIC.



Mark Allnutt, Senior Managing Director Europe, Greystar, ergänzt: „Mit dieser Akquisition erweitern wir unser Portfolio von derzeit weltweit über 120.000 Studentenbetten. Wir sind seit 2013 als Investor, Entwickler und Verwalter von Studentenwohnungen auf dem britischen Markt aktiv – bis 2020 über unsere Beteiligung an IQ, über Chapter Living und die kürzlich eingeführten Marke Canvas. GIC ist einer unserer wichtigsten weltweit aktiven Investmentpartner und wir freuen uns, unsere Partnerschaft auf Großbritannien und den Bereich des studentischen Wohnens auszuweiten. Angesichts der Fundamentaldaten ist hierauf eine unserer überzeugendsten Investitionsstrategien weltweit ausgerichtet.“