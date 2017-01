GIC schließt Übernahme von P3 ab

Das europäische Kartellamt hat grünes Licht gegeben, damit ist der Kauf von P3 Logistic Park durch den singapurischen Staatsfonds GIC (Government of Singapore Investment Corporation) jetzt in trockenen Tüchern. Der im November mit TPG Real Estate und Ivanhoé Cambridge geschlossene Vertrag über 2,4 Milliarden Euro zählte 2016 zu den größten Transaktionen am europäischen Immobilienmarkt [GIC übernimmt P3 für 2,4 Milliarden Euro].

Mit dem neuen Gesellschafter und der erfolgreichen, im Oktober 2016 langfristig abgeschlossenen Refinanzierung des Portfolios in Höhe von 1,4 Milliarden Euro [wir berichteten] sieht sich der Logistikimmobilienentwickler für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die Expansionspläne umfassen den Ausbau der Landbank mit derzeit 1,4 Millionen Quadratmeter für Immobilienentwicklung, sowie Zukäufe in den bestehenden neun Ländern und Eintritt in weitere Märkte. Die Strategie langfristiger Eigentümer der Immobilien zu bleiben - bisher hat P3 noch keine einzige Immobilie verkauft - wird von GIC unterstützt und soll daher beibehalten werden.