Die Gibson GmbH & Co. KG bezieht neue Büroflächen in der Liegenschaft „Haus zum Paradies“ in Frankfurt. Die langfristige Mietfläche im Objekt Liebfrauenberg 39 / Neue Kräme 34 beträgt rund 400 m². Blackolive war exklusiv von Gibson mit der Büroflächensuche beauftragt. Die denkmalgeschützte Liegenschaft befindet sich mitten im Herzen der

[…]