GHS Senior Housing erwirbt Hamburger Seniorenimmobilien-Portfolio

Die Höchster Versorgungseinrichtungen hat zehn hochwertige Seniorenimmobilien an die GHS Senior Housing Immobilien II AG veräußert. „Die relative Attraktivität von Immobilienanlagen gegenüber anderen Anlageformen hat die Entwicklung der Assetklasse ‚Seniorenimmobilien‘ zu einer Core-Anlageklasse beschleunigt. Das aktuell bestehende Investitionsumfeld sehen wir als guten Zeitpunkt an, um unser Premiumportfolio vertrauensvoll in neue Hände zu geben“, erläutert Manuel Neher, Vorstandsmitglied der Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG sowie der Höchster Pensionskasse VVaG.



