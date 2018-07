GHS Bürogebäude Langenfeld veräußert Bürogebäude Tricom

Das vollvermietete Bürogebäude Tricom in der Katzbergstraße 1 in Langenfeld wurde von der Eigentümerin GHS Bürogebäude Langenfeld GmbH, an einen deutschen Spezialfonds veräußert. Das 2005 errichtete Bürohaus verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 10.650 m² sowie ca. 300 Stellplätze. Das moderne, fünfgeschossige Multi-Tenant Objekt glänzt durch seine hohe qualitative Ausstattung sowie seine hervorragende verkehrliche Anbindung. Die S-Bahn liegt nur zwei Gehminuten vom Tricom entfernt.

Neben dem internationalen Mischkonzern Emerson als Hauptmieter konnten für das Tricom drei weitere börsennotierte internationale Player mit jeweils mehr als 1,0 Mrd. Euro Umsatz /Jahr gewonnen und langfristig gebunden werden. Die Zukunftsfähigkeit der Liegenschaft belegt auch die außergewöhnlich hohe WALT von mehr als 8,0 Jahren.



Rheinwert Immobilienconsulting und Corealis Commercial Real Estate waren auf Seiten des Verkäufers mit einem exklusiven Verkaufsmandat beratend tätig. Corealis war bereits im Vorfeld der Veräußerung mit der Wiedervermietung der Flächen beauftragt.