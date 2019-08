Ghotel expandiert mit neuem Ghotel hotel & living Haus in Bochum

Die Lage des neuen Ghotel hotel & living in Bochum kann kaum idealer sein: Das neue Hotel liegt in exponierter Lage an der Alleestraße 140, nur 500 m entfernt von der Bochumer Jahrhunderthalle, die Dreh- und Angelpunkt für große Messen und Veranstaltungen ist. Der Flughafen Dortmund ist 30 km und der Flughafen Düsseldorf 40 km entfernt. Die Messe Bochum ist in 3 km, der Bochumer Hauptbahnhof in 1 km und die A40 in nur 2 km erreicht.

.