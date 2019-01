Ghotel ab 2022 mit drei Häusern in München

Die Hotelgruppe Ghotel Hotel & Living ist ab 2022 mit drei Häusern in München vertreten. Im vergangenen Jahr wurde der Vertrag mit der Accor Gruppe für ein weiteres Haus unterzeichnet. In dem von Concrete Capital und BHB realisierten urbanen Quartier Perlach Plaza intensiviert Ghotel mit einem Haus der Design-Marke Ibis Styles die Zusammenarbeit mit der Hotelgruppe AccorHotels und hat nun bereits fünf Neubauten an verschiedenen Standorten gepachtet, die sukzessive in den nächsten Jahren eröffnet werden.

.

Es handelt sich um ein neues 3-Sterne Hotel, direkt an der U-Bahn-Station Neuperlach Zentrum gegenüber der beliebten Shoppingmeile Pep. Verpächterin ist die Projektentwicklungsgesellschaft Concrete Capital im Joint Venture mit der BHB Bauträger GmbH Bayern. Die Hotelentwicklung ist Teil des städtebaulich prominenten Projekts Perlach PLAZA und reiht sich in einen urbanen Nutzungsmix von Einzelhandel über Mietwohnungen und Studenten-Appartements bis hin zu hochwertiger Gastronomie ein.



Der Neubau, der 2022 eröffnet werden soll, wird über fünf Stockwerke und 172 Zimmer verfügen. Davon sind 17 als Familienzimmer geplant. Ein Restaurant bietet Frühstück und Snacks sowie Getränke. Alle Zimmer verfügen über ein Smart-TV sowie über kostenloses WLAN. Eine öffentliche Parkgarage in der unmittelbaren Nähe bietet Parkmöglichkeiten.



„Mit dem neuen Hotel der Marke Ibis Styles weiten wir unser Angebot in München aus. Neben den schon seit vielen Jahren bestehenden beiden Ghotel Hotel & Living Häusern „München City“ und „München-Nymphenburg“ haben wir mit dem neuen Haus ab 2022 auch ein Hotel in München-Neuperlach. Wir vertiefen damit auch gleichzeitig unsere erfolgreiche und äußerst angenehme Zusammenarbeit mit AccorHotels. Innerhalb kurzer Zeit ist dies bereits das fünfte Projekt, das wir gemeinsam mit Accor realisieren“, so Geschäftsführer Jens Lehmann.



Im November 2017 wurden die Franchiseverträge für zwei Hotels der Marken Novotel und ibis am Airport Düsseldorf unterzeichnet. Die geplanten Eröffnungen sind im Jahr 2020 geplant. Mitte 2018 wurden ebenfalls Franchiseverträge für zwei neue Hotels der Accor Gruppe in Bayreuth unterschrieben, die Ende 2019 eröffnet werden sollen. Die Hotelkette konnte sich mit der jüngsten Vertragsunterzeichnung erneut als attraktiver Franchisepartner für die internationale Hotelgruppe AccorHotels positionieren.