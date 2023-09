G&G übernimmt „Center Hotel Mainfranken“ in Bamberg

Aus dem Bestandshotel „Center Hotel Mainfranken“ wird ein Gambino Hotel. Christie & Co hat mit der Hotelgruppe G&G Holding einen neuen Pächter gefunden.

.

Das ehemalige Center Hotel Mainfranken an der Breitenau 2 in unmittelbar zum Berliner Ring wurde 1975 erbaut und liegt heute inmitten eines pulsierenden wirtschaftlichen Umfeldes. Das 75 Zimmer Hotel ist im Eigentum eines Bamberger Bestandshalters, welcher das Hotel bis zuletzt eigenständig geführt hat. Nach dem erfolgreichen Ausbau und der Kernsanierung des Gebäudes in 2023 und 2024 wird das Hotel mit 139 Zimmer an die G&G Holding übergeben, die einen langfristigen Pachtvertrag mit der Bavaria Grundstücksgesellschaft mbH abgeschlossen haben.



Das erste Gambino Hotel der G&G Holding GmbH in der Universitätsstadt wird voraussichtlich Ende 2024, Anfang 2025 eröffnen. Um die Expansion basierend auf zwei Marken, „das Flax Hotels“ und „Gambino Hotels“ voranzutreiben werden die beiden Familien Gambino und Geiger zukünftig eng zusammenarbeiten und bis 2033 weitere Standorte gemeinsam entwickeln. Im Fokus stehen „Sekundärstandorte“ in Bayern und auch Baden-Württemberg. Im Moment betreibt Gambino vier Hotels in München sowie ein Hotel im Management unter der Marke „das flax Hotels“ im Allgäu. „Nur mit einem starken Partner, wie die Eigentümer der Marke „das flax Hotels“ können wir unsere Wachstumsziele in Sekundärmärkten rasch umsetzten“, so Sabrina Gambino-Kreindl. Beide Familien Gambino und Geiger bringen Ihre Marken in die G&G Holding GmbH ein. Die Markenrechte bleiben dabei bei den Eigentümerfamilien, wobei das Management beider Marken bei der Familie Gambino liegt.