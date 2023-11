GFT zieht von Hilden in die Airport City Düsseldorf

Die GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG gibt ihre bisherigen Flächen in Hilden auf und mietet 1.110 m² Bürofläche im F101 in Düsseldorf. Cushman & Wakefield hat die Bürofläche vermittelt. Die Eigentümerin LEG NRW GmbH hat das Maklerhaus exklusiv mit der Vermietung der Immobilie betraut. Für das Gebäude wird eine DGNB Gold-Zertifizierung angestrebt.

