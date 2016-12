GfK mietet neuen Hauptsitz in der Nürnberger Innenstadt

Das weltweit tätige Marktforschungsunternehmen GfK aus Nürnberg hat den Mietvertrag für seinen neuen Hauptsitz an der Kohlenhofstraße in der Innenstadt abgeschlossen. Damit verlässt die Gesellschaft für Konsumforschung ihren bisherigen Standort am Nordwestring am Rande der City. Das angeschlagene Unternehmen steht laut Medienberichten vor einer möglichen Übernahme durch den US-Finanzinvestor KRR.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Pegasus Development GmbH Art-Invest Real Estate Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Nürnberg Nürnberg

Das weltweit tätige Marktforschungsunternehmen GfK aus Nürnberg hat den Mietvertrag für seinen neuen Hauptsitz in Nürnberg abgeschlossen. Mit dem Standort „Am Kohlenhof“ kann das Unternehmen seine bisher über die Stadt verteilten Standorte in einen neu für sie zu errichtenden Gebäudekomplex zusammenführen. Vertragspartner von GfK ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, Pegasus Capital Partners GmbH und Art-Invest Real Estate. Die drei Immobilien- und Investmentunternehmen haben für Planung, Entwicklung und Realisierung ein Joint Venture gegründet.



Der langfristig angelegte Mietvertrag sieht eine auf drei miteinander verbundene Bürogebäude verteilte Gesamtfläche von rund 38.000 m² für die GfK vor. Nach aktueller Planung des Architekturbüros KSP Jürgen Engel haben die Gebäude bis zu fünf Stockwerke. Hinzu kommt ein separat angelegtes Parkhaus. Der Baubeginn ist für 2018 vorgesehen. Ab Ende 2019 soll die GfK bereits einziehen.



Der Kohlenhof liegt in der Nähe des Plärrers, südlich der Kohlenhofstraße. Das Gelände ist etwa 11 Hektar groß (das entspricht ungefähr 15 Fußballfeldern). Der innenstadtnahe Standort ist per S-, U- und Tram-Bahnen sowie mit dem Bus an den öffentlichen Nahverkehr und durch die Nähe zum Frankenschnellweg an das Straßennetz angebunden. Weitere Details zu diesem Vorhaben werden ab Januar veröffentlicht.



Für die Geschäftsführer des Immobilien Joint Ventures, Dr. Matthias Hubert, Dr. Ferdinand Spies und Stefan Wiegand ist der Mietvertrag ein großer Gewinn für Nürnberg: „GfK hat für seinen neuen Hauptsitz anspruchsvolle Kriterien wie Verkehrsanbindung, Größe, Innenstadtnähe aber auch flexible Raumnutzungen und modernste Gebäudeanforderungen u.ä. formuliert. Ein neuer, moderner Hauptsitz der GfK mitten in Nürnberg, auf einem attraktiven Gelände, ist auch für die Stadt Nürnberg ein Gewinn.“



Das Übernahmeangebot des amerikanischen Investors KRR für die GfK läuft noch bis zum 17. Februar 2017. Mindestens 18,54 Prozent der GfK-Aktien müssen dazu angedient werden. Die Aktionäre müssen sich bis Februar entscheiden, ob sie ihre Anteile zum Preis von 43,50 Euro verkaufen wollen.