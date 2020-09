Gewofag verlängert Stundungsmöglichkeit

Wer bei der Gewofag wohnt oder Gewerberäume angemietet hat, bekommt zusätzliche Unterstützung für den Fall, dass Mieten Corona-bedingt aktuell nicht bzw. nicht vollständig bezahlt werden können. Die Möglichkeit einer zinsfreien Stundung verlängert sich bis Ende des Jahres.

.

Mit Unterstützung ihres Aufsichtsrats stellt die städtische Wohnungsbaugesellschaft damit eine sozialverantwortliche Vermietung sicher, um bezahlbaren Wohn- und Gewerberaum für ihre Mieterinnen und Mieter langfristig zu erhalten. Verena Dietl, die sich als 3. Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende für den Beschluss starkgemacht hat: „Gerade Menschen mit kleinerem und mittlerem Geldbeutel brauchen in Zeiten von Corona die Gewissheit, dass wir als Landeshauptstadt München hinter ihnen stehen und sie mit allen Mitteln entlasten, die uns zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang ist mir die vom Aufsichtsrat der Gewofag getroffene Entscheidung eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich sehr, dass wir damit ein weiteres starkes Zeichen für den Mieterschutz in München setzen. Die Stundung gilt auch bei der GWG. Leider hat der Bund die Regelung zum 30. Juni auslaufen lassen, so dass wieder einmal die Stadt in die Bresche springen muss.“