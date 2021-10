Gewofag und Lidl bauen gemeinsam

Startschuss für eine mit Spannung erwartete Kooperation im Wohnungsbau: Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl und die städtische Wohnungsbaugesellschaft werden gemeinsam ein Lidl-Grundstück an der Tübinger Straße in München (Sendling-Westpark) entwickeln. Das bisher mit einer Lidl-Filiale bebaute Grundstück soll durch ein Gebäude ersetzt werden, das zusätzlich Platz für gut 100 bezahlbare Wohnungen bieten kann.

