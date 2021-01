Gewofag will erstmals Wohnungen von privaten Bauherren zukaufen

Die Gewofag will neue Wege beschreiten, um das Angebot an bezahlbaren Wohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt zügig auszubauen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft wird erstmals einem privaten Bauherren, dem Münchner Bauunternehmer Ralf Büschl, ein schlüsselfertiges Projekt abkaufen.

.