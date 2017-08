Die Sanierung der Heimag-Siedlung Aubing im Münchner Westen ist in vollem Gang. Die Gewofag setzt in der Gilchinger-, Alto- und Wildenrotherstraße in vier Bauabschnitten Maßnahmen an 424 Wohneinheiten mit rund 32.000 m² Wohnfläche um. Insgesamt investiert die Gewofag rund 29 Millionen Euro in d

Fotos: Roland Weegen



[…]