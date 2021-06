Gewofag saniert für Mieter in Neuperlach

Die Gewofag hat die Sanierung einer Anlage mit 139 Wohnungen am Karl-Marx-Ring 28-42 in Neuperlach abgeschlossen. Die acht zusammenhängenden Häuser stammen aus dem Jahr 1971 und waren 2016 von der der Wohnungsgesellschaft übernommen worden. Ende 2019 fiel der Startschuss für die Sanierungsarbeiten.

