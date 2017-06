Gewofag mit Rekordfertigstellungen in 2016

Münchner Dantebad

Die Gewofag hat im Geschäftsjahr 2016 so viele Wohnungen fertig gestellt wie noch nie in der jüngeren Geschichte des Unternehmens: 616 Wohneinheiten. Damit übertrifft das Wohnungsbauunternehmen die ursprünglich geplanten 500 Wohnungen deutlich. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat darüber hinaus mit dem Bau von 1.088 Wohnungen begonnen, das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr ((2015: 549). 2018 wird sich die Gewofag nach eigenen Angaben noch weiter steigern und im Durchschnitt ca. 765 Wohnungen pro Jahr fertigstellen. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von 16,5 Mio. Euro (2015: 19,6 Mio. Euro). Die durchschnittliche Miete lag 2016 bei rund sieben Euro pro Quadratmeter.

.

„Trotz der niedrigen Durchschnittsmiete von sieben Euro pro Quadratmeter steht die Gewofag mit ihrem Jahresüberschuss von 16,5 Mio. Euro weiterhin wirtschaftlich gut da. Das zeigt, dass sozialer Auftrag und wirtschaftlicher Erfolg durchaus vereinbar sind. Der Beitrag der Gesellschaft zur Stadtgesellschaft ist so wichtig wie nie: bezahlbare Mieten plus verdoppelte Anstrengungen im Wohnungsneubau„, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gewofag.



Fertigstellungen und Modernisierungsmaßnahmen

Die Gewofag hat sich im vergangenen Jahr stark auf den Neubau von Wohnungen konzentriert. Das belegen auch die Zahlen: Im Jahr 2016 hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft 616 Wohnungen bautechnisch fertiggestellt und dafür 178 Mio. Euro investiert. Dazu zählen auch die 100 Wohnungen am Münchner Dantebad. Das sind über hundert Wohnungen mehr als ursprünglich geplant. Diese wurden im Rahmen des städtischen Wohnungsbausofortprogramms über einem Parkplatz in nur einem Jahr geplant und gebaut. An der Passauer Straße in Sendling Westpark wurden zudem 122 Wohnungen fertiggestellt, in der Messestadt Riem 105 Wohnungen. An der Hochäckerstraße in Perlach waren es 90 Wohnungen. Begonnen wurden außerdem im vergangenen Jahr mit dem Bau von weiteren 1.088 Wohnungen. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Die neuen Wohnungen entstehen unter anderem an der Carl-Wery-Straße (376 Wohnungen), an der Arnulfstraße (131 Wohnungen) am Innsbrucker Ring (118 Wohnungen, darunter Apartments für Auszubildende), an der Brantstraße (99 Wohnungen) und im DomagkPark (66 Wohnungen). 420 Wohnungen wurden in 2016 modernisiert, saniert und instand gesetzt und dafür 14,2 Mio. Euro ausgegeben: 238 Wohnungen in der Siedlung „Max II“ in Neuhausen, 108 Wohnungen an der Rupertigaustraße in Ramersdorf und 74 Wohnungen an der Attenkoferstraße in Sendling-Westpark.



Ab 2018 wird das Unternehmen im Durchschnitt ca. 765 Wohnungen pro Jahr fertigstellen. Die größten Bauvorhaben befinden sich im Prinz-Eugen-Park (ca. 650 Wohnungen), in Freiham-Nord (370 Wohnungen) und an der Carl-Wery-Straße (376 Wohnungen).



Wohnungsbestand und Durchschnittsmiete

Zum Stichtag am 31.12.2016 hat der Konzern 35.112 Wohneinheiten und 528 Gewerbeeinheiten verwaltet. Davon sind 33.328 Wohnungen und 414 Gewerbeeinheiten im eigenen Bestand. Aktuell leben rund 80.000 Menschen, also mehr als 5 Prozent aller Einwohner Münchens, bei der Gewofag. Die durchschnittliche Nettomiete ohne Nebenkosten im Bestand betrug 2015 rund sieben Euro/m² (2015: rund 6,90 Euro/m²).