Gewofag lässt Münchener Siedlung Alte Heimat in neuem Glanz erstrahlen

Die Gewofag hat die umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen in der Stiftungssiedlung Alte Heimat in München-Laim bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Insgesamt hat das Unternehmen rund 11 Mio. Euro in die Maßnahmen investiert. Diese Kosten werden laut des Unternehmens aber nicht auf die Mieter umgelegt.

