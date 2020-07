Gewofag feiert außergewöhnliches Richtfest in der Messestadt Riem

Gemeinsam mit Münchens 3. Bürgermeisterin Verena Dietl feierte die Gewofag am Mittwoch das Richtfest für 218 bezahlbare Wohnungen und vielfältige soziale Einrichtungen in der Messestadt Riem-Ost. Die Corona-Schutzmaßnahmen führten zu besonderen Rahmenbedingungen.

