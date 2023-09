Gewofag eröffnet neues Haus für Azubis in Neuperlach

Pünktlich zum Ausbildungsstart wurde in der vergangenen Woche das neue Azubi-Haus im Neuperlacher Zentrum offiziell eingeweiht. Im Rahmen eines kleines „Terrassenfestes“ auf der Dachterrasse konnten alle Beteiligten auf das Projekt anstoßen: die Gewofag als Bau- und Hausherrin, das AzubiWerk München, Vertreter des Münchner Stadtrates sowie die Azubis, die bereits ihre Apartments im Haus bezogen haben.

.

Das neue Haus an der Von-Knoeringen-Straße bietet mehr als 200 Azubis die Möglichkeit, für die Zeit ihrer Ausbildung günstig zu wohnen. Es ist das zweite Projekt dieser Art nach dem ersten Haus am Innsbrucker Ring. „Münchner Azubis haben es besonders schwer am Münchner Wohnungsmarkt,“ sagte Simone Burger, Stadträtin und Vorstandsvorsitzende des Azubi-Werkes. „Eine eigene Wohnung ist bei einer Ausbildungsvergütung von durchschnittlich rund 1.000 Euro in München für viele Azubis nicht finanzierbar - gerade für Berufsfachschüler*innen, die oftmals keine Ausbildungsvergütung bekommen. Deshalb ist dieses Angebot so wichtig. Viele Ausbildende, die neu eingezogen sind, könnten ansonsten in München keine Ausbildung beginnen. Ich freue mich daher sehr, dass die Landeshauptstadt die Voraussetzungen für dieses wunderbare Haus hier in Neuperlach geschaffen hat.“



Nach dem Realisierungsbeschluss 2021 durch die Landeshauptstadt München wurde 2022 mit dem Kreisjugendring München-Stadt und der DGB-Jugend München das Auszubildendenwerk für München gegründet. Ziel ist es, die Lebens-, Ausbildungs- und Wohnbedingungen Auszubildender in München dauerhaft zu verbessern. Das Azubi-Werk vernetzt Beratung und Unterstützung und verleiht den gemeinsamen Anliegen Auszubildender zusätzlich Gewicht. „Unser Ziel sind 1.000 Azubi-Apartments in ganz München“, sagte Simone Burger. „Zwei weitere Häuser hat der Stadtrat bereits beschlossen, sie werden in Freiham und Riem entstehen.“



In Neuperlach stehen für Azubis während ihrer Ausbildungszeit nun 221 voll ausgestattete Einzelapartments sowie vier Familienapartments zur Verfügung. Ein Drittel dieser Apartments wird vom Azubi-Werk vermittelt, ein Drittel wird von den Azubis der Landeshauptstadt über das Personalreferat belegt und eine Drittel von der Gewofag an Münchner Unternehmen und deren Azubis vermietet.