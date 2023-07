Gewofag erhält drei Ehrenpreise der Stadt München

Die Mitarbeiter der Gewofag haben gleich drei Mal Grund zur Freude. Bei einer Feierstunde im Alten Rathaus wurden dem Wohnungsbauunternehmen für ganz unterschiedliche Projekte, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, Ehrenpreise für guten Wohnungsbau 2023 der Landeshauptstadt München verliehen.

Das neue Wohnquartier an der Ludlstraße in Hadern sowie ein Wohngebäude mit einem Angebot für Azubiwohnen am Innsbrucker Ring hat die Gewofag für den eigenen Bestand gebaut, eine Ergänzung der Siedlung Alte Heimat in Laim mit drei Gebäuden hat das Unternehmen im Auftrag des Kommunalreferates neu errichtet. Insgesamt sind in diesen drei ausgezeichneten Projekten 579 geförderte sowie frei finanzierte Wohnungen entstanden.



In München-Hadern hat die Gewofag seit 2017 ein attraktives Quartier mit 373 geförderten Wohnungen und umfangreichen sozialen Angeboten entwickelt [wir berichteten]. Städtebaulich war die Aufgabe herausfordernd: Südlich des Quartiers verläuft die Lindauer Autobahn, eine langgezogene Lärmschutzbebauung grenzt es daher gegen den Lärm ab. Im Inneren schaffen 16 polygonale Punkthäuser einen attraktiven kleinteiligen Charakter, der durch Plätze betont wird. Architekten sind AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Landschaftsarchitekten el:ch Landschaftsarchitekten PartGmbB und L+P Landschaftsarchitekten GmbH. Die Gewofag hat im Quartier ein umfangreiches und vielseitiges soziales Angebot integriert: Neben dem Nachbarschaftstreff Haderner Herz mit Künstlerateliers gibt es eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, ein Mehrgenerationenhaus und ein Familienberatungszentrum. Ergänzt wird das Programm durch ein Kindertageszentrum sowie ein Haus für Kinder.



Am viel befahrenen Innsbrucker Ring hat die Gewofag zwischen 2016 und 2018 mit einem neuen Gebäude nicht nur Stadtreparatur betrieben, sondern auch einen Ort zum Leben für ganz unterschiedliche Nutzer geschaffen. Im Rahmen eines Pilotprojekts der Landeshauptstadt München entstanden 91 Apartments für Auszubildende, dazu 27 geförderte Wohnungen, eine Kinderkrippe und zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Der Neubau zeichnet sich durch seine prägnante Metallfassade aus und umschließt auf der Ebene des zweiten Obergeschosses einen ruhigen, begrünten Hochhof. Architekten sind 03 Architekten, Landschaftsarchitekten ver.de Landschaftsarchitekten Stadtplaner.



Die Gewofag verwaltet die Anfang der 1960er-Jahre errichtete Stiftungssiedlung Alte Heimat in Laim im Auftrag des Kommunalreferats der Landeshauptstadt München. In Zusammenarbeit mit dem Referat als Bauherren wurde das Quartier ab 2020 mit zwei Neubauabschnitten ergänzt. Die Neubauten passen sich architektonisch in den Bestand ein und führend die Grundidee des Quartiers fort. Entstanden sind im Rahmen dieser umfassenden zukunftsgerichteten Quartiersentwicklung drei Gebäude mit 87 Wohnungen, einer sechsgruppigen Kindertagesstätte, einem Nachbarschaftstreff und einem Stützpunkt von Wohnen im Viertel; Dieses Programm erlaubt ein selbstbestimmtes Leben für ältere und behinderte Menschen in der eigenen Wohnung, unterstützt durch anerkannte soziale Dienste. Architekten sind 03 Architekten, Landschaftsarchitekten Fisel und König und Stefan J. Hierl Landschaftsarchitekten.