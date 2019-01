Gewofag bewahrt ein kleines Stück Altschwabing

Die Gewofag hat die Sanierung eines Wohn- und Atelierhauses mit zwei kleinen Rückgebäuden in der Wagnerstraße abgeschlossen. Das Gebäude mit sechs Mietwohnungen und zwei Ateliers wurde Mitte der 1880er Jahre erbaut und steht als Teil des erweiterten Ensembles Altschwabing unter Ensembleschutz.

