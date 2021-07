Gewobau und Groß & Partner setzen Spatenstich in Neu-Isenburg

Mit dem symbolischen Spatenstich haben Herbert Hunkel, Bürgermeister von Neu-Isenburg und Aufsichtsratsvorsitzender der Gewobau sowie die Groß & Partner Geschäftsführer Jens Hausmann und Peter Matteo gestern den Startschuss für die „Neue Welt“ Neu-Isenburg gefeiert. Coronabedingt wurde die künftige Quartiersentwicklung im kleinen Rahmen vor Vertretern der Presse, der Stadt Neu-Isenburg, der Gewobau und Groß & Partner präsentiert. Auch wurde dabei vom Neu-Isenburger Bürgermeister die Marke der „Neuen Welt“ enthüllt.

