Gewobag und LWB Leipzig erhalten je 100 Mio. Euro schwere CEB-Finanzierung

Zu Beginn des Jahres hat die Entwicklungsbank Council of Europe Development Bank (CEB) zwei Kredite über insgesamt 200 Millionen Euro an zwei deutsche Wohnungsbaugesellschaften gewährt. Sowohl die Berliner Gewobag als auch die LWB Leipzig haben eine Finanzierung über je 100 Mio. Euro erhalten.

Die Gewobag kommt bereits das zweite Mal in den Genuss eines Kredits der Council of Europe Development Bank (CEB). „Mit diesem neuen Kredit vertieft die CEB ihre Zusammenarbeit mit der Gewobag als verlässlichem Partner im sozialen Wohnungsbau. Ziel ist es, in einem der am stärksten angespannten Wohnungsmärkte Europas spürbare soziale Wirkung zu erzielen“, sagte Carlo Monticelli, Gouverneur der Council of Europe Development Bank (CEB).



Der Kredit über 100 Mio. Euro fließt in Neubau und die energetische Modernisierung des Bestands, darunter 193 geförderte Wohnungen im Quartier Waterkant Berlin. Insgesamt profitieren 1.575 Bestandswohnungen in mehreren Bezirken von umfassenden Sanierungen. Bereits 2024 hatte die CEB einen Kredit in gleicher Höhe vollständig ausgezahlt. Der neue Kredit läuft bis 2035.



„Mit der CEB konnten wir nun bereits das zweite größere Finanzierungsprojekt abschließen. Dank dieser erfolgreichen Zusammenarbeit können wir als Gewobag erneut ein starkes Zeichen für die Zukunft bezahlbaren Wohnens in Berlin setzen. Die Finanzierung gewährleistet nicht nur die Modernisierung und Erweiterung des Wohnraumbestands, sondern fördert auch aktiv unsere Klimaschutzziele durch die Implementierung deutlich verbesserter Energieeffizienzstandards. Diese strategische Partnerschaft ist ein weiterer entscheidender Schritt zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Sicherung der Lebensqualität für die Menschen dieser Stadt“, sagt Markus Terboven, Mitglied im Vorstand der Gewobag.



Neben der Gewobag hat auch die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) im Januar einen Kredit über 100 Mio. Euro erhalten, um den Bau und die Sanierung von sozialen und bezahlbaren Mietwohnungen zu fördern. Ebenfalls aufbauend auf einem früheren Projekt, durch das bereits die Wohnbedingungen für über 8 000 einkommensschwache Mieter verbessert wurden, sollen mit dem neuen Darlehen mehr als 500 neue Wohneinheiten für über 1.200 Bewohner geschaffen werden.



Im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt Leipzig bereits 125 Millionen Euro von der Entwicklungsbank gesichert, die in Investitionen in die soziale Infrastruktur geflossen sind. Seit 2010 ist die Einwohnerzahl der Stadt um fast 25 % gestiegen, was zu einem zunehmenden Druck auf das Bildungssystem und den Wohnungsmarkt geführt hat. Die Zahl der Schulanmeldungen ist deutlich gestiegen, wobei ein besonders starker Anstieg bei Schülern mit Migrationshintergrund zu verzeichnen war. Gleichzeitig haben die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose in der Stadt in den letzten Jahren ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. In unterversorgten Stadtteilen bestand daher dringender Infrastrukturbedarf, dem die Stadt mit dem Darlehen der CEB entgegenwirkt.