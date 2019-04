Gewobag und Gasag Solution Plus nehmen Fassaden PV Anlage in Betrieb

Rechtzeitig mit Beginn des Frühlings nehmen Gewobag und Gasag Solution Plus in Berlin-Mariendorf eine neue PV Anlage in Betrieb und unterstützten damit das Land Berlin bei der Erreichung der Klimaschutzziele und dem ausgerufenen Solarprogramm.

.

In dem Gewobag-Wohnquartier in Mariendorf rund um die Rathausstraße mit 807 Wohneinheiten laufen seit einiger Zeit energetische Sanierungsarbeiten. Neben einer sozialverträglichen energetischen Sanierung der Gebäude wurde auch ein modernes und klimaschonendes Energiekonzept aufgesetzt, das derzeit umgesetzt wird. Das ambitionierte Versorgungskonzept erhielt in 2018 den Berliner Klimaschutzpreis.



Teil des Konzeptes ist die Belieferung der Mieter mit Mieterstrom, der direkt im Quartier erzeugt wird. Neben der Stromproduktion mittels Blockheizkraftwerken soll insbesondere in den Sommermonaten die Stromerzeugung mit PV-Strom sichergestellt werden. Hierzu sind Gewobag und GASAG einen nicht ganz alltäglichen Weg gegangen. Bei der nun eingeweihten PV-Anlage handelt es sich um eine in die energetisch sanierte Fassade integrierte PV-Anlage an zwei Gebäuden. Sie sind damit sichtbares Zeichen der Energiewende. Über die Fassade von zwei Gebäuden im Quartier hinweg wurden insgesamt 104 m² PV-Module mit einer Leistung von in Summe 13,93 kWp installiert. Perspektivisch wird die PV-Anlage noch an ein Batteriespeichersystem angeschlossen um möglichst allen eigen erzeugten Strom direkt im Quartier zu nutzen.



„Mit dem Quartier Mariendorf zeigen wir, wie eine umfangreiche Modernisierung innovativ und dennoch sozialverträglich umgesetzt werden kann. Zudem können wir den Mietern im Quartier nun einen preislich sehr attraktiven Mieterstrom - unseren Quartier Strom anbieten“, sagt Jens Goldmund, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Gewobag ED.



Aktuell wird auch die gesamte Energiezentrale zur dezentralen Versorgung des Quartieres energetisch saniert. Neben modernsten Blockheizkraftwerken und Gaskesseln wird auch eine Power-to-heat-Anlage in der Energiezentrale errichtet. Zusammen mit der PV-Anlage und dem Batteriespeicher entsteht damit eine hoch moderne und effiziente Energieversorgung, die von der Gasag Solution Plus errichtet und betrieben wird.



„Intelligente Energiekonzepte setzen auf eine dezentrale und vernetzte Versorgung. Nur so lassen sich die Potenziale, die in jedem Quartier stecken, optimal und kosteneffizient nutzen“, so Gasag-Geschäftsführer Gunnar Wilhelm.