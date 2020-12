Gewobag und BVG bringen neue Mobilität an die Waterkant

Mit dem Bus zum Altstadtbummel nach Spandau, mit dem Auto zur Arbeit oder aufs Land, mit dem Roller zum Bahnhof Haselhorst, mit der U-Bahn in die Berliner City: MieterInnen der Waterkant Berlin können ab sofort zwischen verschiedenen Mobilitätsangeboten im Quartier wählen: Mit der Jelbi-Station werden öffentliche Verkehrsmittel und verschiedene Sharing-Angebote auf smarte Weise miteinander verknüpft. Gewobag-MieterInnen und AnwohnerInnen in Spandau müssen sich nur noch für ein Verkehrsmittel entscheiden und können dieses mittels der Jelbi-App buchen.

.

Mit ihrer Kooperation fördern die beiden landeseigenen Unternehmen Gewobag und BVG eine nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität für Berlin – insbesondere außerhalb der City. Sie haben mit den drei Sharing-Anbietern Miles Mobility, mobileeee und Voi Technology ein eigenes „Jelbi-Bündnis für die Waterkant“ begründet.



„Für die Zukunft unserer Stadt spielt die Mobilität eine zentrale Rolle. Wir haben die Waterkant Berlin von Beginn an als nachhaltiges Quartier konzipiert: Mit dem Mobilitätskonzept wollen wir unseren MieterInnen und AnwohnerInnen eine moderne Alternative zum eigenen Pkw aufzeigen, mit der sie ihre persönliche Mobilität leben können. Gemeinsam mit der BVG und den Sharing-Anbietern haben wir ein Angebot erarbeitet, das es so in einem Berliner Außenbezirk noch nicht gab. Wir sind stolz, Berlin zusammen mit unseren starken Partnern ein Stück mobiler und zukunftsfähiger zu machen,“ erklärt Snezana Michaelis, Mitglied im Vorstand der Gewobag.



Eva Kreienkamp, Vorstandsvorsitzende der BVG: „Zusammen mit der Gewobag haben wir im vergangenen Jahr die ersten Jelbi-Stationen in Berlin errichtet. Wir freuen uns, dass wir diese erfolgreiche Partnerschaft weiterführen können, um in einem Außenbezirk gemeinsam das erste Jelbi-Netz zu schaffen. Mit Jelbi und unserem im Dezember erneut verbesserten Busangebot ermöglichen wir den Menschen rund um die Wasserstadt nachhaltige und vernetzte Mobilität ohne eigenes Auto.“