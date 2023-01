Gewobag legt Grundstein für erstes Quartier in Modulbauweise

Die Gewobag legte heute im Beisein von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst und Baustadtrat Kevin Hönicke in der Landsberger Allee den Grundstein für ihr erstes Quartier, das in Modulbauweise errichtet wird. Bis 2025 werden dort insgesamt 900 Wohnungen sowie 500 Studentenapartments entstehen.

