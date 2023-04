Gewobag feiert weiteres Etappenziel in Spandau

Die Gewobag hat in diesem Monat auch im Sigmund-Bergmann-Straße ihr Etappenziel erreicht: Über den Rohbau des neuen Gebäudes, das nach Fertigstellung fast 100 Kitaplätze und 25 Wohnungen umfassen wird, weht seit gestern der Richtkranz. Die zweite Feier in diesem Monat, denn die Wohnungsbaugesellschaft konnte vor Kurzem ebenfalls in der Groenerstraße die Fertigstellung des Rohbaus feiern [wir berichteten].

.