Gewobag feiert Richtfest in Prenzlauer Berg

Am Rande der Schönhauser Allee wurde ein bunter Richtkranz gehisst – auf dem Grundstück in der Dänenstraße 1 in Berlin-Prenzlauer Berg lässt die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag 24 neue Wohnungen und zusätzlich Gewerbeflächen entstehen. Vorstandsmitglied Snezana Michaelis kam am 09.05.2023 mit Projektbeteiligten und Handwerkern zusammen, um das Richtfest zu feiern. Der Baubeginn war im November 2021, die Fertigstellung ist für März 2024 geplant.

.

Das neue Gebäude ist nur wenige Gehminuten vom S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee entfernt und verfügt über 24 Mietwohnungen, von denen die Hälfte barrierefrei und belegungsgebunden ist. Der kleine Hofbereich wird gemeinsam mit dem Haus Schönhauser Allee 116 genutzt, das ebenfalls zum Bestand der Gewobag gehört. Hier werden rund 50 neue Fahrradabstellplätze integriert.



„In Prenzlauer Berg zählen wir mittlerweile fast 13.000 Wohnungen zu unserem Bestand und ich bin sehr froh, dass wir dem Grundstück neues Leben einhauchen können. Ein eingeschossiger, leerstehender Gewerbebau wird durch einen siebengeschossigen Neubau ersetzt. Die neuen Wohnungen sind zwischen 25 und knapp 60 m² groß, direkt vor der Haustür gibt es Cafés, Bars und Restaurants, Supermärkte und kleine Fachgeschäfte. Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie in unserer Stadt untergenutzte Flächen in zentralen Lagen zeitgemäß entwickelt werden können", so Snezana Michaelis, Mitglied im Vorstand der Gewobag.



Die Dänenstraße ist nur einseitig bebaut, auf der anderen Straßenseite befindet sich der Graben der Berliner Ringbahn. Mehrere Straßenbahnlinien halten an der Schönhauser Allee. Für sportliche Aktivitäten bietet sich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark an.