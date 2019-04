Gewobag feiert Richtfest für 114 Wohnungen in Kreuzberg

Im Herzen von Kreuzberg, zwischen Mehringplatz und Jüdischem Museum, feierte die Gewobag gestern gemeinsam mit dem Generalunternehmer Dreßler Bau GmbH, der REA GmbH sowie den Generalplanern der ARGE F04 das Richtfest für 114 Wohnungen. Im Frühjahr 2020 können hier die ersten Bewohner einziehen.

.

Der vorspringende Gebäudeteil, in der Architektursprache Risalit genannt, sowie der Durchgang im Erdgeschoss zitieren städtebaulich die Geschichte des Ortes unweit des Mehringplatzes: Einst führte hier die Lindenstraße bis zum Rondell, in dessen Zentrum heute die Friedenssäule steht.



Eine extensive Dachbegrünung, ein grüner Innenhof mit Spiel- und Aufenthaltsflächen sowie Raum für kleinteilig vermietbare Gewerbeflächen im Erdgeschoss runden das Konzept der Franz-Klühs-Straße 3-9 ab.

Das Gebäude wird nach KfW Standard 55 errichtet und mit moderner Haustechnik ausgestattet, welche Heiz- und Warmwasserkosten für künftige Mieterinnen und Mieter niedrig hält.



Der Neubau erschließt sich auf insgesamt 7.358 m², welche sich auf 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen aufteilen. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, 42 davon werden gemäß Bauordnung barrierefrei ausgebildet. Von den Wohnungen werden künftig 50 % gefördert ab 6,50 Euro/m² nettokalt vermietet. Die andere Hälfte der Wohnungen wird gemäß Kooperationsvereinbarung zu unter 10 Euro/m² angeboten. Gespiegelte und gestapelte Grundrisse gewährleisten eine effiziente Erschließung und Flächennutzung und damit eine kostengünstige Errichtung, ohne dass die gestalterische Qualität leidet.



„Wir haben uns bei den Planungen für dieses Neubauvorhaben eng mit dem Bezirk und der Gebietsvertretung abgestimmt. Städtebaulich wurde das Vorhaben darüber hinaus durch das Baukollegium des Senats positiv begleitet. Es freut uns, dass hier in erfolgreicher Zusammenarbeit mit den am Bau Beteiligten dringend benötigter Wohnraum in zentraler Innenstadtlage mit attraktiver Architektur entsteht, den sich auch einkommensschwache Mieterinnen und Mieter leisten können. Dieser Neubau bildet eine wertvolle Ergänzung unseres Bestands in diesem Quartier“, erklärt Gewobag-Vorstandsmitglied Snezana Michaelis.