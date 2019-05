Gewobag feiert Eröffnung des Petrihaus in Hofgeismar

Es ist ein Projekt mit bundesweitem Modellcharakter: Mit Reden und einem bunten Rahmenprogramm wurde am Freitag, 17. Mai, das Petrihaus in Hofgeismar feierlich eröffnet. Beim anschließenden Tag der offenen Tür konnten sich die Besucher einen ersten Eindruck von dem breit gefächerten sozialen Angebot in dem Neubau am Rand der Altstadt verschaffen. Die Redner würdigten das Gemeinschaftsprojekt von ProjektStadt, Gewobag Hofgeismar, dem Pflegedienstleister PHB sowie dem Verein SelbstbestimmtLeben GemeinsamWohnen als beispielhaft. Schließlich vereint das Petrihaus auf dem lange brach liegenden, 2.500 m² großen Grundstück zwischen Petristraße, Pfeffergasse und Westheimer Straße mehrere soziale Angebote unter einem Dach: Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, eine Tagespflege, barrierefreie Wohnungen, einen Nachbarschaftstreff sowie eine Praxis für Physiotherapie. „Das Petrihaus zeigt, wie gemeinschaftliches Wohnen weiterentwickelt werden kann“, sagte Bürgermeister Markus Mannsbarth. „Es soll die Wohnträume der Menschen verwirklichen, verschiedene Wohnformen unter einem Dach vereinen und neues Leben in die Altstadt bringen.“

