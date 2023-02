Gewerkschaft GDL mietet Bürofläche in Mitte an

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer schließt einen Mietvertag über rd. 400 m² Bürofläche in einem Büro- und Geschäftshausensemble an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte ab. Die GDL suchte zusätzlich zu ihrem Hauptsitz in Frankfurt einen weiteren Standort in der Bundeshauptstadt, den Aengevelt nun vermitteln konnte.

„Im Rahmen ihrer Gewerkschaftstätigkeit ist für die GDL die Nähe zu den Tarifpartnern, zur Bundesregierung, den Ministerien und anderen politischen Einrichtungen, Verbänden und Gewerkschaften von großer Bedeutung, zumal viele ihrer Partner ebenfalls vor Ort vertreten sind. Deshalb hat sich die GDL entschieden, in Berlin einen zusätzlichen Standort neben ihrem Hauptsitz in Frankfurt zu eröffnen. Wichtig für die Anmietungsentscheidung waren dabei insbesondere moderne, kurzfristig verfügbare Büroflächen nahe dem Regierungsviertel. Diese Voraussetzung erfüllt der in Mitte gelegene Büro- und Geschäftshauskomplex in idealer Weise. Darüber hinaus bietet der Standort eine exzellente Anbindung an den ÖPNV und damit eine top Erreichbarkeit für die Mitarbeiter sowie ein breites Spektrum an Gastronomie und Nahversorgung“, beschreibt Adina Schmidt von Aengevelt Berlin die Qualitäten der vermittelten Büroflächen.