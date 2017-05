Umsatzmiete - keine Rückforderung bei Verstoß gegen Berufsordnung

Wird durch eine Umsatzmietvereinbarung beiderseitig gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen, so können Vermieter und Mieter aus dieser nichtigen Vereinbarung keine Ansprüche herleiten. In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall hatte der Mieter (Physiotherapeut) eine umsatzabhängige Zusatzmiete an den Vermieter (Arzt) zu entrichten. Im Gegenzug wollte der Vermieter den Mieter „durchgehend mit Patienten versorgen". Die Vereinbarung gehe zu Lasten des Patientenschutzes und verstoße damit gegen die Berufsordnung der Ärzte und der Physiotherapeuten, so das Gericht. Die Überweisung von Patienten dürfe nicht an wirtschaftliche Interessen geknüpft werden, sondern sei ausschließlich unter medizinischen Gesichtspunkten zum Wohl der Pateinten zu treffen. Wegen des eigenen Verstoßes gegen seine Berufsordnung scheide damit auch ein Rückzahlungsanspruch des Mieters der auf Grundlage der nichtigen Umsatzmietvereinbarung bereits geleisteten Beträge aus.

Kommentar

Zwar mag es ungerecht erscheinen, wenn der Vermieter, der sich auf Grundlage einer nichtigen Vereinbarung durch den Mieter bereichert hat, nicht zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet ist. Zu beachten ist allerdings, dass auch der Mieter gegen berufliche Pflichten aus seiner Berufsordnung verstoßen hat und insofern nicht einseitig benachteiligt ist, als dass er wirtschaftlich von der Zuweisung der Patienten durch den Vermieter profitiert hat.



Fundstelle: LG Lübeck, Urteil vom 02.11.2016, 17 O 305/15, IBRRS 2017, 1412