Engel & Völkers Commercial Leipzig vermittelt Kaufvertrag. Ein gewerblicher Investor aus Österreich hat in Leipzig/Gohlis-Süd ein voll vermietetes Mehrfamilienhaus gekauft. Das freistehende Objekt in der Platnerstraße verfügt über 28 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.962 m² sowie PKW-Stellplätze in einer Tiefgarage. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Baden-Württemberg. Beratend…

