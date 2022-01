Gewerblicher Investor aus Berlin kauft zwei Mehrfamilienhäuser in Chemnitz

Ein gewerblicher Investor aus Berlin hat in Chemnitz Schloßchemnitz und im Zentrum zwei unter Denkmalschutz stehende Mehrfamilienhäuser gekauft. Die sehr gepflegten Immobilien in der Dorotheenstraße und in der Karl-Immermann-Straße verfügen über 24 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.355 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Bayern. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Chemnitz.

