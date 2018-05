Gewerblicher Immobilienmarkt in den USA leidet im ersten Quartal 2018

Nachdem sie über ein Jahr lang im Hintergrund geschlummert hatte, zeigte sich im ersten Quartal erneut Volatilität, angetrieben durch die Angst vor Inflation, höhere Zinsen, geopolitische Risiken und die Handelskriegsrhetorik. Die globalen Aktienmärkte stiegen im Januar stark an, zeigten jedoch in den zwei folgenden Monaten Schwäche. Auch die Entwicklung der US Immobilienaktien war zweigeteilt: Die globalen Aktien lagen im Januar erst hinter den Erwartungen zurück und schlossen in den letzten zwei Monaten dann besser als erwartet ab.

Man glaubt, dass ein Teil des Rückgangs auf den Druck der Geldmenge zurückzuführen ist, denn die Branche erlebte einen Geldabfluss von 8,5 Milliarden USD, da Investoren fürchteten, dass die Geldpolitik möglicherweise noch stärker gestrafft werden könnte. Trotz dieses Abflusses und weiteren Besuchen des Zins-Schreckgespenstes wuchs die globale Wirtschaft synchron und absorbierte die jahreszeitlich bedingt schwächeren Daten. Unternehmensgewinne erwiesen sich als robust, Bewertungen sind attraktiv, die Profitabilität bleibt weiterhin stark und unsere positive Haltung gegenüber Fundamentaldaten von Gewerbeimmobilien hat sich seit Anfang Jahr nicht verändert.



Wertentwicklung des Fonds

Im ersten Quartal erzielte der Fonds eine Netto-Gesamtrendite von -5.7%. Obwohl der Rückgang im Quartal auf absoluter Basis markant war, hat Timbercreek in der Vergangenheit schon ähnliche Phasen gesehen, zuletzt im 4. Quartal 2016 sowie in der zweiten Hälfte des Jahres 2013. In allen drei Zeiträumen war der Marktrückgang auf einen sprunghaften Zinsanstieg zurückzuführen. 2013 stiegen 10-jährige USStaatsanleihen zwischen dem 2. Mai 2013 und dem 5. Juli 2013 um 110 Basispunkte (bp). 2016 stiegen 10-jährige US-Staatsanleihen innerhalb von 45 Tagen um 82 bp. Und erst kürzlich, im Januar 2018, stiegen 10-jährige US Staatsanleihen innerhalb von 45 Tagen um 55 bp.



Bei großen Zinsveränderungen innerhalb kurzer Zeit sind Preferred-Titel nicht immun gegen eine Volatilität, die in anderen Bereichen des Markts mit festverzinslichen Anleihen entstanden ist. Das größte Risiko für REIT Preferreds ist jedoch nicht ein normaler Zinsanstieg sondern ein unerwarteter, sprunghafter Anstieg. Wenn Timbercreek die Wertentwicklung der REIT Preferreds im letzten Zyklus von nachhaltigen Zinsanstiegen betrachtet, zeigt sich, dass die US-Notenbank (Federal Reserve) die Zinsen zwischen Juni 2004 und Juni 2007 um 425 bp erhöhte, REIT Preferreds jedoch trotzdem eine annualisierte Gesamtrendite von 7.6% erzielten (gemäß des Wells Fargo Hybrid und Preferred Securities REIT Index). Seit dem 16. Dezember 2015 hat die Federal Reserve die Zinsen um 150 bp erhöht, US-REIT Preferreds erzielten dennoch eine annualisierte Rendite von 5.9%, auch im 1. Quartal 2018.



Längerfristig erzielten US-REIT Preferreds in 14 von 17 Jahren eine positive Gesamtrendite und ließen den S&P 500 Index jährlich um 290 bp hinter sich. Timbercreek glaubt, dass dies auf den positiven Einfluss zurückzuführen ist, den hohe Kupons (6-7%) auf die Erzielung von attraktiven Renditen haben. Auch wenn im 1. Quartal 2018 ein starker Rückgang zu verzeichnen war, haben sich Preferred-Titel traditionell immer wieder erholt und erneut positive Renditen erzielt. Aufgrund der Stärke der Basisemittenten, der Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung, der intakten wirtschaftlichen Erholung und der stabilen Fundamentaldaten von Geschäftsimmobilien bleibt Timbercreek zuversichtlich. Innerhalb der Branche erzielten die Einzelhandels-REITs die schwächsten Renditen aller Liegenschaftstypen des Fonds, sie waren im letzten Quartal nicht gefragt. REITs von Gesundheits- und Datenzentren sowie von Lagerräumen schnitten auf relativer Basis dafür besser als erwartet ab.



Der Markt geht bei der Festlegung der Preise von einer negativeren Bewertung des Einzelhandelsumfelds aus. So sagen Timbercreek z.B. folgende Szenarien voraus: 1) ein Belegungsrückgang um 300 bp in den nächsten Jahren; 2) eine Wiedervermietungsdifferenz (aktuelle Mieten vs. Marktmieten), die um 50% tiefer als normalerweise liegt; 3) ein Wachstum des Nettoergebnisses (NOI), das nur 1/3 so hoch wie üblicherweise ist; 4) höhere Anfangsrenditen, was die niedrigere Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien widerspiegelt. Die Abschläge zum Nennwert, die in den Preferred-Titeln von Einzelhandels-REITs verankert sind, sind attraktiv und Timbercreek wird in der Zwischenzeit dafür bezahlt werden, dass sie darauf warten, dass sich die Preise erholen und hohe Renditen erzielt werden.



Änderungen im Portfolio

Im Verlauf des Quartals fügte Timbercreek drei Positionen hinzu und entfernten vier. Timbercreek fügte die Titel Colony NorthStar Series H, Pebblebrook Series D und PS Business Parks Series X hinzu und entfernten die Titel CBL & Associates Series E, Cedar Realty Trust Series B, Summit Hotel Properties Series C und Washington Prime Group Series H. Timbercreek managt das Portfolio weiterhin aktiv, um die Rendite, die Bewertung, das Engagement in der Branche und die Laufzeit zu maximieren. Wir glauben, dass die Bewertung des Titels Colony NorthStar Series H attraktiv ist und dass sich nach der Anpassung des Eigenkapitals des Unternehmens im 1. Quartal 2018 der freie Cash Flow verbessern wird. Unserer Meinung nach wird das dem REIT helfen, künftige Investitionen zu tätigen oder Verpflichtungen zurückzubezahlen, wodurch er die Bilanz verbessern kann. Colony vereinfacht seine Strategie weiter, indem es Anleihen und Geschäfte verkauft, die nicht zum Kerngeschäft gehören.



Pebblebrook verzeichnet stärkere Fundamentaldaten bei Unterkünften, was sich durch mehr Geschäfts- und Gruppenreisen, einen Anstieg an kurzfristigen Buchungen, weniger Stornierungen und einen stabilen Freizeittourismus auszeichnet. Timbercreek glaubt, dass sich die Kapitalkosten des Unternehmens vor dem Hintergrund stabilerer Fundamentaldaten verbessern werden, was sich positiv auf den Preis der Preferreds der Series D auswirken wird. Schließlich denkt Timbercreek, dass die Bewertung der Preferreds der Series X von PS Business Park attraktiv ist – Anleihen werden mit einem Abschlag von 7.2% zum Nennwert gehandelt und haben einen umfassenden Rückkaufschutz bis 2022.



Marktausblick

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität im ersten Quartal, der Angst vor höherer Inflation, der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik und einer verstärkten Handelskriegsrhetorik hat sich unsere Meinung über Fundamentaldaten von US-Gewerbeimmobilien in den vergangenen drei Monaten nicht verändert. Die US-Wirtschaft erholt sich weiterhin, auch wenn das erste Quartal jahreszeitlich bedingt etwas schwächer war, Unternehmensgewinne und die Profitabilität verbessern sich weiter, Bewertungen sind attraktiv und es ermutigt uns, dass Zinsen positiv und nicht negativ (mit einer inversen Zinsstrukturkurve) darauf reagieren. Wir glauben, dass die Beherbergungsbranche eine positive Quelle für einen Aufwärtstrend im 2018 ist. Diese wird durch ein höheres BIP-Wachstum in den USA und eine Steuerreform befeuert, die möglicherweise Reisebudgets freisetzen wird, die seit der Finanzkrise eingeschränkt waren.



Die Bewertungen von Einzelhandels-REITs sind weiterhin stark herabgesetzt, was eine taktische Chance darstellt, attraktive Dividenden und überdurchschnittliche Gesamtrenditen bei Unternehmen zu erzielen, die stabile Bilanzen und hohe Vermietungsquoten aufweisen. Den Datenzentrumsbereich bewerten wir als positiv, da die Verbreitung mobiler Anwendungen, des Videokonsums, des Cloud Computing und des höheren Internetverkehrs zu einer stabilen Nachfrage nach Raum führen. Schließlich glauben wir, dass der Einfamilien- Mietsektor gut aufgestellt ist, 2018 im Vergleich mit anderen Liegenschaftstypen ein überdurchschnittliches internes Wachstum zu erzielen. Treiber dafür ist die Tatsache, dass sich weniger Menschen Wohneigentum leisten können, dass Millenials im Vergleich zu früheren Generationen lieber mieten und dass der Steuerreformplan Wohneigentümer in hohen Steuermärkten bestraft. Insgesamt schätzen wir die Bewertungen als attraktiv ein, da der Fonds aktuell mit einem Abschlag von 4.4% zum Abschlag gehandelt wird und einen aktuellen Zins von 6.6% aufweist. Üblicherweise sind solche Preisabschläge in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder geringer Kreditverfügbarkeit zu sehen, wobei aktuell keines von beidem der Fall ist.