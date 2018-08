Gewerbliche Investoren aus Berlin kaufen zwei Mehrfamilienhäuser in Leipzig

Gewerbliche Investoren aus Berlin haben zwei unter Denkmalschutz stehende Mehrfamilienhäuser in den Top-Lagen Zentrum-Nordwest (Waldstraßenviertel) und im Zentrum-Süd von Leipzig gekauft. Die Objekte in der Christianstraße (ca. 1.309 m²) und in der Grassistraße (ca. 1.588 m²) verfügen über je 14 Wohnungen. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Niedersachsen. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Leipzig.

.