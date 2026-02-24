Gewerbeparks in Deutschland wachsen und professionalisieren sich

Der Markt für Gewerbe- und Handwerkerparks verzeichnet eine klare strukturelle Nachfrage nach kleinteiligen, flexibel nutzbaren Einheiten. Urban gelegene Neubauparks mit modularen Flächen bieten stabile Cashflows und steigern die Attraktivität für institutionelle Investoren. Standardisierte Bauweisen, effizientes Management und frühzeitige Vorvermietung sichern Wertstabilität, während rund die Hälfte der Befragten das Segment als eigenständige Assetklasse einordnet.

.

Im Rahmen des von RueckerConsult organisierten Webinars „Gewerbeparks: wachsendes Marktsegment oder kurzfristiger Hype?“ mit Unternehmensvertretern von Colliers, GreenPlaces, Square Parks und PGIM wurde deutlich, dass sich das Segment sowohl auf Nutzer- als auch auf Investorenseite professionalisiert. Laut Colliers entfielen zuletzt rund 64 Prozent der Mietabschlüsse im Industrie- und Logistikbereich auf Flächen bis 3.000 m². Besonders gefragt sind Einheiten zwischen wenigen Hundert und etwa 3.000 m², die Handwerk, technologieorientierten Unternehmen, produktionsnahen Betrieben sowie E-Commerce-Anbietern flexible Nutzungsmöglichkeiten bieten.



„Wir sehen eine klare strukturelle Nachfrage nach kleinteiligen Flächen im städtischen Umfeld. Getrieben wird diese Nachfrage durch veränderte Wertschöpfungsketten, On-Demand-Produktion und den Wunsch vieler Unternehmen, näher an ihren Absatzmärkten zu agieren“, sagt Kah, Head of Industrial & Logistics Germany bei Colliers.



„Wir beobachten eine dauerhafte Verschiebung hin zu urbanen Neubau-Gewerbeparks mit flexiblen, erweiterbaren Einheiten. Unternehmen legen zunehmend Wert auf Standortqualität, Energieverfügbarkeit und digitale Infrastruktur“, ergänzt Nietz, Geschäftsführer von Square Parks.



„Viele Regionen befinden sich in wirtschaftlicher Transformation. Daraus entsteht konkreter Bedarf an funktionalen, modularen Flächen, die Wachstum ermöglichen – gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die lange nach passenden Standorten suchen. Gewerbehöfe mit kleinen, flexiblen Mieteinheiten sind hierfür der passende Lösungsansatz, diese Transformation bedarfsgerecht zu unterstützen“, sagt Eberhard, Geschäftsführer von GreenPlaces.



Damit die Sparte für institutionelle Investoren attraktiv wird, ist ein professionell organisiertes Asset- und Property-Management der Multi-Tenant-Objekte zentral. Zugleich bietet das Segment durch seinen Nutzungsmix stabile und diversifizierte Cashflows. „Bei den Mieten sehen wir Aufschläge gegenüber klassischer Logistik von bis zu 18 Prozent bei den Spitzenmieten und 9 Prozent bei den Durchschnittsmieten – zugleich sind Erreichbarkeit und das Management am Standort für viele Nutzer wichtiger als ein reiner Preisvergleich“, erläutert Kah.



„Für die Werthaltigkeit ist vor allem der laufende Betrieb entscheidend. Im Vergleich zur klassischen Big-Box-Logistik wird die höhere Managementintensität durch die breite Nutzerstruktur und die Drittverwendbarkeit der Flächen ausgeglichen. Ein professionelles Asset- und Property-Management ist somit ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells“, sagt Nietz.



„Standardisiertes, modular-serielles Bauen hilft, Bauzeit und Kosten besser zu steuern und effizienter zu machen. Gleichzeitig bleibt die Anpassung an lokale Nachfrageprofile entscheidend. Wir sehen, dass konkrete Nutzeranfragen häufig frühzeitig eintreffen und Vorvermietung dadurch punktuell möglich wird“, ergänzt Eberhard.



Im Webinar wurden die Teilnehmenden nach ihrer Einschätzung zur Marktpositionierung von Gewerbe- und Handwerkerparks befragt. Von 102 Teilnehmenden sieht die Mehrheit rund 54 Prozent das Segment entweder bereits als eigenständige Assetklasse (15 Prozent) oder auf dem Weg dahin (39 Prozent). Weitere 37 Prozent ordnen Gewerbeparks als festen Bestandteil innerhalb der Logistik- beziehungsweise Light-Industrial-Immobilien ein. Ein Prozent schätzt Gewerbe- und Handwerkerparks als rein konjunkturell getrieben ein. Knapp acht Prozent konnten keine klare Einschätzung aufgrund der Intransparenz des Marktes geben.



„Gewerbeparks wurden lange keiner klar abgegrenzten Anlageklasse zugeordnet. Insbesondere Transaktionen im kleinteiligen Flächensegment unter 3.000 m² sind statistisch nicht immer separat ausgewiesen worden. Mit zunehmender Marktstandardisierung verbessert sich jedoch die Transparenz – das ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere institutionelle Etablierung“, sagt Kah.